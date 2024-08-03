Союзники НАТО просят заменить польского генерала Артура Якубчика из-за нарушений в конкурсе на должность в штаб-квартире. Его также обвиняют в гомофобном и расистском поведении.
Союзники попросили заменить польского генерала Артура Якубчика - офицера Международного военного штаба в штаб-квартире НАТО, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.
Детали
"Генерал Артур Якубчик является одним из восьми польских генералов, которые сейчас работают в структурах НАТО. Как стало известно Rz, срок его полномочий сократят по просьбе союзников из штаба. Причина? Нарушение в конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики Объединенного департамента разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО", - пишет издание.
Как сообщается, Якубчик был в конкурсной комиссии и якобы отдал предпочтение одной из кандидаток, которая была из Польши. "Она уже вернулась в страну", - указывает издание.
Сообщается, что "дополнительным обвинением является то, что его поведение было описано как гомофобное и расистское".
"Сейчас мы не будем комментировать или отвечать на заданные вами вопросы", - как отмечает издание, ответили на просьбу о комментарии представители пресс-службы Минобороны страны.
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