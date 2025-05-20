В Польше будут судить мужчину, который мог быть причастен к подготовке покушения на Зеленского

Польские власти предъявили обвинения мужчине, которого обвиняют в планировании помощи российским спецслужбам в подготовке возможного покушения на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Национальной прокуратуры Польши, передает УНН.

Прокурор Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Варшаве 20 мая 2025 года подал обвинительное заключение в Региональный суд в Варшаве против Павла К. по обвинению в совершении преступления, связанного с сообщением о готовности действовать в пользу иностранной разведывательной службы, направленной против Республики Польша - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина был арестован 17 апреля 2024 года на территории Польши.

По данным следствия, подозреваемый заявил о своей готовности действовать в пользу военной разведки рф и установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне в Украине.

В его задачи входил сбор и передача информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эта деятельность должна была помочь, среди прочего, российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь главы иностранного государства, то есть Президента Украины Владимира Зеленского - говорится в заявлении прокуратуры.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним

Военная контрразведка в Харьковской области задержала еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях и "сливал" их врагу.