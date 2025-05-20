У Польщі судитимуть чоловіка, який міг бути причетним до підготовки замаху на Зеленського

Польська влада висунула звинувачення чоловікові, якого звинувачують у плануванні допомоги російським спецслужбам у підготовці можливого замаху на Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Національної прокуратури Польщі, передає УНН.

Прокурор Мазовецького відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією у Варшаві 20 травня 2025 року подав обвинувальний акт до Регіонального суду у Варшаві проти Павла К. за звинуваченням у скоєнні злочину, пов'язаного з повідомленням про готовність діяти на користь іноземної розвідувальної служби, спрямованої проти Республіки Польща - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чоловіка було заарештовано 17 квітня 2024 року на території Польщі.

За даними слідства, підозрюваний заявив про свою готовність діяти на користь військової розвідки рф і встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні в Україні.

До його завдань входив збір і передача інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Ця діяльність мала допомогти, серед іншого, російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя глави іноземної держави, тобто Президента України Володимира Зеленського - йдеться в заяві прокуратури.

Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо

Військова контррозвідка на Харківщині затримала ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях і "зливав" їх ворогу.