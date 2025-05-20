У Польщі судитимуть чоловіка, який міг бути причетним до підготовки замаху на Зеленського
Київ • УНН
Поляк збирав дані про аеропорт Жешув-Ясьонка для російських спецслужб, щоб спланувати замах на Президента України. Йому загрожує до 8 років в'язниці.
Польська влада висунула звинувачення чоловікові, якого звинувачують у плануванні допомоги російським спецслужбам у підготовці можливого замаху на Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Національної прокуратури Польщі, передає УНН.
Прокурор Мазовецького відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією у Варшаві 20 травня 2025 року подав обвинувальний акт до Регіонального суду у Варшаві проти Павла К. за звинуваченням у скоєнні злочину, пов'язаного з повідомленням про готовність діяти на користь іноземної розвідувальної служби, спрямованої проти Республіки Польща
Повідомляється, що чоловіка було заарештовано 17 квітня 2024 року на території Польщі.
За даними слідства, підозрюваний заявив про свою готовність діяти на користь військової розвідки рф і встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні в Україні.
До його завдань входив збір і передача інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Ця діяльність мала допомогти, серед іншого, російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя глави іноземної держави, тобто Президента України Володимира Зеленського
Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо
Військова контррозвідка на Харківщині затримала ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях і "зливав" їх ворогу.