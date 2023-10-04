В Польше полицейские замучили украинца до смерти в вытрезвителе: СМИ обнародовали видеодоказательство

Детали

Сегодня Польские СМИ распространили кадры с камер видеонаблюдения из вытрезвителя, где польские правоохранители замучили до смерти 26-летнего заробитчанина Дмитрия Никифоренко.

Трагедия произошла 30 июля 2021 года, однако только в этом году обвинительный акт против девяти человек наконец дошел до суда.

Прокуратура обвиняет трех полицейских и двух работников вытрезвителя в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти.

Четвертого сотрудника полиции обвиняют в неоказании помощи Никифоренко. По версии следствия, он наблюдал за тем, как того пытают, и ничего не сделал, чтобы противодействовать ситуации.

В свою очередь врача, работающего в больнице, обвиняют в непредумышленном убийстве из-за того, что она не смогла предотвратить насилие над ним.

Обвиняемым в смертельном избиении полицейским и работникам больницы теперь грозит до десяти лет лишения свободы. Остальным - до пяти лет. Ни один из них вину не признает.

Напомним

30 июля 2021 года 26-летний Дмитрий Никифоренко после вечеринки, где он выпивал, сел в автобус. Позже из’выяснилось, что в крови Дмитрия было 1,5 промилле алкоголя. Однако в автобусе Дмитрий ни разу не вел себя агрессивно: вопреки более поздним заявлениям полиции, он никого не унижал, не вел себя громко и непристойно. В какой-то момент он заснул. На конечной остановке после того как ни пассажирам, ни водителю не удалось разбудить парня, была вызвана скорая, которая позже вызвала полицию.

Вроцлавские полицейские, отправили его в вытрезвитель, где вместе с работниками заведения применили пытки. В результате издевательств украинец скончался.

Тогда Украина просила беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В частности, Украина направляла Министерству иностранных дел Польши ноту из-за инцидента.

30 июля 2021 года в рамках расследования обстоятельств смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко во Вроцлавском вытрезвителе в Польше были задержаны 9 человек.