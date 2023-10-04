В Польше полицейские замучили украинца до смерти в вытрезвителе: СМИ обнародовали видеодоказательство

ukru
10:29 • 9958 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 89635 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 121935 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 149899 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 183488 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136142 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126643 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 172719 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116799 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123227 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 119576 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103289 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 113401 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104190 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 56213 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 149902 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 183489 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 128953 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 135819 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 172723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 12813 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104190 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150481 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157650 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161781 просмотра
Актуальное
В Польше полицейские замучили украинца до смерти в вытрезвителе: СМИ обнародовали видеодоказательство

В Польше полицейские замучили украинца до смерти в вытрезвителе: СМИ обнародовали видеодоказательство

Киев • УНН

 • 1890581 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Польские СМИ опубликовали видео, которое доказывает применение полицией пыток в отношении украинца в вытрезвителе Вроцлава, в результате чего мужчина умер. Информацию об этом вместе с доказательствами опубликовало польское издание Onet wrocław, пишет УНН.

Детали

Сегодня Польские СМИ распространили кадры с камер видеонаблюдения из вытрезвителя, где польские правоохранители замучили до смерти 26-летнего заробитчанина Дмитрия Никифоренко.

Трагедия произошла 30 июля 2021 года, однако только в этом году обвинительный акт против девяти человек наконец дошел до суда.

Прокуратура обвиняет трех полицейских и двух работников вытрезвителя в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти.

Четвертого сотрудника полиции обвиняют в неоказании помощи Никифоренко. По версии следствия, он наблюдал за тем, как того пытают, и ничего не сделал, чтобы противодействовать ситуации.

В свою очередь врача, работающего в больнице, обвиняют в непредумышленном убийстве из-за того, что она не смогла предотвратить насилие над ним.

Обвиняемым в смертельном избиении полицейским и работникам больницы теперь грозит до десяти лет лишения свободы. Остальным - до пяти лет. Ни один из них вину не признает.

Напомним

30 июля 2021 года 26-летний Дмитрий Никифоренко после вечеринки, где он выпивал, сел в автобус. Позже из’выяснилось, что в крови Дмитрия было 1,5 промилле алкоголя. Однако в автобусе Дмитрий ни разу не вел себя агрессивно: вопреки более поздним заявлениям полиции, он никого не унижал, не вел себя громко и непристойно. В какой-то момент он заснул. На конечной остановке после того как ни пассажирам, ни водителю не удалось разбудить парня, была вызвана скорая, которая позже вызвала полицию.

Вроцлавские полицейские, отправили его в вытрезвитель, где вместе с работниками заведения применили пытки. В результате издевательств украинец скончался. 

Тогда Украина просила беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В частности, Украина направляла Министерству иностранных дел Польши ноту из-за инцидента.

30 июля 2021 года в рамках расследования обстоятельств смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко во Вроцлавском вытрезвителе в Польше были задержаны 9 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы