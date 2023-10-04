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В Польщі поліцейські закатували українця до смерті у витверезнику: ЗМІ оприлюднили відеодоказ

В Польщі поліцейські закатували українця до смерті у витверезнику: ЗМІ оприлюднили відеодоказ

Київ • УНН

 • 1890587 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Польські ЗМІ опублікували відео, яке доводить застосування поліцією тортур щодо українця у витверезнику Вроцлава, внаслідок чого чоловік помер. Інформацію про це разом з доказами опублікувало польське видання Onet wrocław, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Польські ЗМІ розповсюдили кадри з камер відеоспостереження з витверезника, де польські правоохоронці закатували до смерті 26-річного заробітчанина Дмитра Никифоренка.

Трагедія сталася 30 липня 2021 року, проте лише у цьому році обвинувальний акт проти аж дев'яти осіб нарешті дійшов до суду.

Прокуратура звинувачує трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.

Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги Никифоренку. За версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації.

Своєю чергою лікарку, яка працює в лікарні, звинувачують у ненавмисному вбивстві через те, що вона не змогла запобігти насильству над ним.

Обвинуваченим у смертельному побитті поліцейським і працівникам лікарні тепер загрожує до десяти років позбавлення волі. Решта - до п'яти років. Жоден з них провину не визнає.

Нагадаємо

30 липня 2021 року 26-річний Дмитро Никифоренко після вечірки, де він випивав, сів у автобус. Пізніше з’ясувалося, що у крові Дмитра було 1,5 проміле алкоголю. Однак в автобусі Дмитро жодного разу не поводиться агресивно: всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводився голосно та непристойно. У якийсь момент він заснув. На кінцевій зупинці після того як ані пасажирам, ані водію не вдалося розбудити хлопця, було викликано швидку, яка пізніше викликала поліцію.

Вроцлавські поліцейські, відправили його до витверезника, де разом із працівниками закладу застосували тортури. Внаслідок знущань українець помер. 

Тоді Україна просила неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. Зокрема, Україна направляла Міністерству закордонних справ Польщі ноту через інцидент.

30 липня 2021 року в межах розслідування обставин смерті громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлавському витверезнику в Польщі було затримано 9 осіб.

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