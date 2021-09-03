Україна направить МЗС Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Посольство України найближчим часом направить Міністерству закордонних справ Польщі ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Інформацію журналісту УНН підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.
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Так, у МЗС підтвердили, що посольство України найближчим часом відправить польському МЗС ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.
Справа щодо розслідування смерті 25-річного українця контролюється українськими дипломатичними органами.
Додамо
2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.
За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.