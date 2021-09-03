Україна направить МЗС Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцією

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Так, у МЗС підтвердили, що посольство України найближчим часом відправить польському МЗС ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Справа щодо розслідування смерті 25-річного українця контролюється українськими дипломатичними органами.

Додамо

2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.