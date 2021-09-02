У Польщі помер українець, за повідомленнями – після побиття поліцейськими. У МЗС повідомили версії слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка, за повідомленнями ЗМІ, після затримання і жорстокого побиття поліцією, передає УНН.
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“Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв’язок із його рідними”, — повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.
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Зі слів Ніколенка, наразі у Вроцлаві перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування.
“Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Одна із версій слідства — перевищення повноважень працівниками поліції”, — зазначив дипломат.
У дипвідомстві також обіцяють докласти максимальних зусиль, аби всі обставини смерті українського громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності, додав він.
Контекст
Польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.
За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, наприкінці серпня на пляжі Голема в Албанії знайшли без ознак життя українця.