У Польщі помер українець, за повідомленнями – після побиття поліцейськими. У МЗС повідомили версії слідства

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка, за повідомленнями ЗМІ, після затримання і жорстокого побиття поліцією, передає УНН.

Цитата

“Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв’язок із його рідними”, — повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.

Деталі

Зі слів Ніколенка, наразі у Вроцлаві перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування.

“Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Одна із версій слідства — перевищення повноважень працівниками поліції”, — зазначив дипломат.

У дипвідомстві також обіцяють докласти максимальних зусиль, аби всі обставини смерті українського громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності, додав він.

Контекст

Польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, наприкінці серпня на пляжі Голема в Албанії знайшли без ознак життя українця.

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