В Польше умер украинец, по сообщениям - после избиения полицейскими. В МИД сообщили версии следствия

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко, по сообщениям СМИ, после задержания и жестокого избиения полицией, передает УНН.

Цитата

"Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Детали

По словам Николенко, пока во Вроцлаве находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования.

"Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз. Одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции", - отметил дипломат.

В дипведомстве также обещают приложить максимум усилий, чтобы все обстоятельства смерти украинского гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности, добавил он.

Контекст

Польское издание Gazeta Wyborcza в четверг сообщило о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

По информации издания, к парню применили газ, били кулаками, дубинками и душили.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в конце августа на пляже Голема в Албании нашли без признаков жизни украинца.

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