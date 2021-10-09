Смерть українця Никифоренка: у Польщі затримано вже 9 осіб, їм висунули обвинувачення

Обвинувачення у справі загибелі 25-річного Дмитра Никифоренка, громадянина України, висунули дев'ятьом особам, повідомили в окружній прокуратурі Щецина.

Деталі

Так, у зв'язку з розслідуванням смерті Дмитра Никифоренка у п'ятницю, 8 жовтня, була затримана ще одна особа. Вона співробітник витверезника, пише Gazeta Wrocławska.

Таким чином, усього було висунуто обвинувачення 9 особам, затриманим за наказом прокуратури.

"Це поліцейські, співробітники витверезника, особа з керівництва центру і лікар центру", - повідомили в окружній прокуратурі Щецина.

"Прокурор висунув трьом співробітникам поліції обвинувачення в порушенні службових повноважень, жорстокому поводженні із затриманим і побитті зі смертельними наслідками", - додали у прокуратурі.

Контекст

2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza повідомило про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.

Генеральне консульство України в Кракові почало взаємодію із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.

Україна просить неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. Зокрема, Україна направила Міністерству закордонних справ Польщі ноту через інцидент.