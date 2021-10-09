Смерть українця Никифоренка: у Польщі затримано вже 9 осіб, їм висунули обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У межах розслідування обставин смерті громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлавському витверезнику в Польщі 30 липня цього року затримано уже 9 осіб. Про це повідомляє польський телеканал TVN24, пише УНН.
Обвинувачення у справі загибелі 25-річного Дмитра Никифоренка, громадянина України, висунули дев'ятьом особам, повідомили в окружній прокуратурі Щецина.
Деталі
Так, у зв'язку з розслідуванням смерті Дмитра Никифоренка у п'ятницю, 8 жовтня, була затримана ще одна особа. Вона співробітник витверезника, пише Gazeta Wrocławska.
Таким чином, усього було висунуто обвинувачення 9 особам, затриманим за наказом прокуратури.
"Це поліцейські, співробітники витверезника, особа з керівництва центру і лікар центру", - повідомили в окружній прокуратурі Щецина.
"Прокурор висунув трьом співробітникам поліції обвинувачення в порушенні службових повноважень, жорстокому поводженні із затриманим і побитті зі смертельними наслідками", - додали у прокуратурі.
Контекст
2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza повідомило про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Генеральне консульство України в Кракові почало взаємодію із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.
Україна просить неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. Зокрема, Україна направила Міністерству закордонних справ Польщі ноту через інцидент.