Смерть украинца Никифоренко: в Польше задержаны уже 9 человек, им предъявлены обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В рамках расследования обстоятельств смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко в Вроцлавском вытрезвителе в Польше 30 июля этого года задержано уже 9 человек. Об этом сообщает польский телеканал TVN24, пишет УНН.
Обвинение по делу о гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко, гражданина Украины, выдвинули девяти лицам, сообщили в окружной прокуратуре Щецина.
Детали
Так, в связи с расследованием смерти Дмитрия Никифоренко в пятницу, 8 октября, был задержан еще один человек. Она сотрудник вытрезвителя, пишет Gazeta Wrocławska.
Таким образом, всего было предъявлено обвинение 9 лицам, задержанным по приказу прокуратуры.
"Это полицейские, сотрудники вытрезвителя, лицо из руководства центра и врач центра", - сообщили в окружной прокуратуре Щецина.
"Прокурор выдвинул трем сотрудникам полиции обвинения в нарушении служебных полномочий, жестоком обращении с задержанным и избиении со смертельным исходом", - добавили в прокуратуре.
Контекст
2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza сообщило о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. По информации издания, в отношении парню применили газ, били кулаками и дубинками и душили.
Генеральное консульство Украины в Кракове начало взаимодействие с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко.
Украина просит беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В частности, Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за инцидента.