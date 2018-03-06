В полиции проверяют информацию о ДТП с кортежем Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В полиции не подтверждают информацию о том, что кортеж Президента Украины в Киеве сбил мужчину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Пока информации мы еще не имеем. Произошло дорожно-транспортное происшествие, на пешехода был совершен наезд. О том, что это был президентский кортеж информации мы не имеем, поэтому не можем еще подтвердить", - сообщили в полиции.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что сегодня на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве кортеж Президента сбил мужчину. Автомобиль, который совершил ДТП, остался на месте происшествия. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.
Сейчас улица Шелковичная перекрыта от поворота на Институтскую до перекрестка с Грушевского.
Напомним, сегодня в Киевском районном суде города Харькова состоится очередное судебное заседание по делу ДТП, произошедшего в городе 18 октября прошлого года и унесло жизни 6 человек.