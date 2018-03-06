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В поліції перевіряють інформацію про ДТП з кортежом Президента

В поліції перевіряють інформацію про ДТП з кортежом Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В поліції не підтверджують інформацію стосовно того, що кортеж Президента України збив чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.

“Поки інформації ми ще не маємо. Сталася дорожньо-транспортна пригода, на пішохода був скоєний наїзд. Стосовно того, що це був президентський кортеж інформації ми не маємо, тому не можемо ще підтвердити”, — повідомили у поліції.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що сьогодні на перетині вулиць Шовковична та Інститутська в Києві кортеж Президента збив чоловіка. Автомобіль, який скоїв ДТП, залишився на місці пригоди. З пасажирського місця вишла людина, постраждалому надали допомогу. Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу.

Наразі вулиця Шовковична перекрита від повороту на Інститутську до перехрестя з Грушевського.

Нагадаємо, сьогодні у Київському районному суді міста Харкова відбудеться чергове судове засідання у справі ДТП, що сталася у місті 18 жовтня минулого року і забрала життя 6 людей.

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