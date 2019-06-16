В полиции назвали самое распространенное прикрытие для борделей в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Украине преступники чаще всего для прикрытия борделей выбирают арендованные квартиры. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины.
"Чаще всего для прикрытия преступники в качестве борделей выбирают съемные квартиры", - говорится в ответе.
Напомним, в Украине за пять лет было выявлено более 1600 преступлений, связанных с сутенерством или вовлечением лица в занятие проституцией.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье в частном доме под видом массажного салона, женщины за денежное вознаграждение предоставляли услуги сексуального характера.
Кроме того, группу из шести человек посадили под домашний арест из-за организации на территории Киева и Киевской области незаконного секс-бизнеса с ежедневным доходом в 20 000 гривен.