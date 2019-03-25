Організаторів секс-бізнесу у Києві та області відправили під домашній арешт

КИЇВ. 25 березня. УНН. Групу з шести осіб посадили під домашній арешт за організацію на території Києва та Київської області незаконного секс-бізнесу зі щоденним доходом у 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.