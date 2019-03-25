Організаторів секс-бізнесу у Києві та області відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Групу з шести осіб посадили під домашній арешт за організацію на території Києва та Київської області незаконного секс-бізнесу зі щоденним доходом у 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"За клопотанням прокуратури стосовно підозрюваних судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту", - вказали у прокуратурі.
Також вказано, що для конфіскації майна зловмисників до суду скеровано клопотання про накладення арешту на матеріальні цінності фігурантів: 3 автомобілі, кошти, банківські рахунки за вилученими банківськими картками, мобільні телефони та інше майно.
Йдеться про 6 осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а саме сутенерстві або втягненні особи в заняття проституцією.
Встановлено, що злочинне угрупування діяло упродовж 2018-2019 років. Його учасники здійснювали підбір повій, рекламували їх послуги та в подальшому забезпечували зайняття повіями проституцією, здійснюючи постійний контроль над ними. Денний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 20 тисяч гривень.
Під час обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено грошові кошти в сумі близько 400 тисяч гривень та документи з чорновими записами незаконного прибутку.
Нагадаємо, минулого року за сутенерство відкрили 472 кримінальних проваджень.