Организаторов секс-бизнеса в Киеве и области отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Группу из шести человек посадили под домашний арест из-за организации на территории Киева и Киевской области незаконного секс-бизнеса с ежедневным доходом в 20 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"По ходатайству прокуратуры в отношении подозреваемых судом избрана меры пресечения в виде домашнего ареста", - указали в прокуратуре.
Также указано, что для конфискации имущества злоумышленников в суд направлено ходатайство о наложении ареста на материальные ценности фигурантов: 3 автомобиля, средства, банковские счета по изъятым банковским карточкам, мобильные телефоны и другое имущество.
Речь идет о 6 людях, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины, а именно сутенерстве или вовлечении в занятие проституцией.
Установлено, что преступная группировка действовала на протяжении 2018-2019 годов. Его участники осуществляли подбор проституток, рекламировали их услуги и в дальнейшем обеспечивали занятие проститутками проституцией, осуществляя постоянный контроль над ними. Дневной доход от незаконной деятельности достигал около 20 тысяч гривен.
Во время обыска правоохранителями обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 400 тысяч гривен и документы с черновыми записями незаконной прибыли.
В прошлом году за сутенерство открыли 472 уголовных производства.