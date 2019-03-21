Чотири сутенерки налагодили секс-бізнес з щоденним доходом у 20 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліція ліквідувала на Київщині групу сутенерок, яка залучила до свого "бізнесу" 30 повій, злочинний заробіток щодня становив понад 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Київській області.
"Поліцейські встановили сутенерів-організаторів, які забезпечували зайняття проституцією іншим особам на території області. Ними виявилися четверо молодих дівчат, віком 21-26 років", - вказали у поліції.
Вони знаходили жінок, яким пропонували роботу з надання сексуальних послуг.
"До свого бізнесу вони залучили 30 повій різного віку та здійснювали за ними цілодобовий контроль", - заявили у поліції.
Також четвірка сутенерок виконувала функції диспетчерів та займалася розміщенням реклами в мережі Інтернет, надавала клієнтам відповідну інформацію. "Сексуальні" послуги коштували 800-5000 гривень за годину.
Перевезення та безпеку повій здійснювали двоє чоловіків 24- та 33-річного віку.
"Щодобовий дохід учасників незаконного бізнесу становив понад 20 тисяч гривень", - додали у поліції.
Наразі всі учасники злочинної групи затримана у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.
Зловмисникам оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. У суді буде вирішуватись питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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