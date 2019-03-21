Чотири сутенерки налагодили секс-бізнес з щоденним доходом у 20 тис. грн

КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліція ліквідувала на Київщині групу сутенерок, яка залучила до свого "бізнесу" 30 повій, злочинний заробіток щодня становив понад 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Київській області.