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Четыре сутенерши наладили секс-бизнес с ежедневным доходом в 20 тыс. грн

Киев • УНН

 • 21120 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Полиция ликвидировала в Киевской области группу сутенерок, которая привлекла к своему "бизнесу" 30 проституток, преступный заработок ежедневно составлял более 20 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Четыре сутенерши наладили секс-бизнес с ежедневным доходом в 20 тыс. грн

"Полицейские установили сутенеров-организаторов, которые обеспечивали занятие проституцией другими лицами на территории области. Ими оказались четверо молодых девушек в возрасте 21-26 лет", - указали в полиции.

Они находили женщин, которым предлагали работу по оказанию сексуальных услуг.

"К своему бизнесу они привлекли 30 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль", - заявили в полиции.

Также четверка сутенерок выполняла функции диспетчеров и занималась размещением рекламы в сети Интернет, предоставляла клиентам соответствующую информацию. "Сексуальные" услуги стоили 800-5000 гривен в час.

Перевозку и безопасность проституток осуществляли двое мужчин 24- и 33-летнего возраста.

"Ежесуточный доход участников незаконного бизнеса составил более 20 тысяч гривен", - добавили в полиции.

Сейчас все участники преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания.

Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. В суде будет решаться вопрос об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в стрип-клубе в исторической местности Киева устроили бордель.

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