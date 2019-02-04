У стрип-клубі в історичній місцевості Києва влаштували бордель

Правоохоронці "викрили діяльність стриптиз-клубу, де жінки надавали клієнтам сексуальні послуги", вказали у поліції.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, двоє жінок організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією, а самі виконували роль сутенерок.

Організаторкою стала 31-річна жінка, а співорганізаторкою – 35-річна жінка, яка працювала адміністратором клубу. У 2014 році остання вже отримувала умовний термін відбування покарання за сутенерство.

"У клубі та за місцем мешкання організаторки провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, робочу та рекламну документацію", - повідомив Іщенко.

За даними правоохоронців, на момент прибуття у заклад там перебувало шість дівчат, які за свої послуги брали від півтори тисячі гривень. Половину грошей вони віддавали організаторам.

Наразі зловмисниць затримали та оголосили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне жінкам загрожує до семи років позбавлення волі.

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