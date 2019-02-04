В стрип-клубе в исторической местности Киева устроили бордель

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве на Подоле задержали женщин, которые организовали деятельность стриптиз-клуба, где клиентам предоставляли сексуальные услуги за деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители "разоблачили деятельность стриптиз-клуба, где женщины оказывали клиентам сексуальные услуги", указали в полиции.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, две женщины организовали место разврата и вербовали девушек для занятия проституцией, а сами выполняли роль сутенерок.

Организатором стала 31-летняя женщина, а соорганизатором - 35-летняя женщина, которая работала администратором клуба. В 2014 году последняя уже получала условный срок наказания за сутенерство.

"В клубе и по месту жительства организатора провели санкционированные обыски, во время которых изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, рабочую и рекламную документацию", - сообщил Ищенко.

По данным правоохранителей, на момент прибытия в учреждение там находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен. Половину денег они отдавали организаторам.

Сейчас злоумышленниц задержали и объявили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в центре Киева разоблачили два борделя.

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