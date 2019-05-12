На Прикарпатті викрито секс-салон

Вчора, 11 травня, співробітники Слідчого управління (відділу детективів) ГУНП, оперативні працівники Управління карного розшуку та відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили місце розпусти у с. Микуличин, що в Яремчанському районі.

Встановлено, що одна жінка допомогала трьом іншим жінкам віком від 20 до 30 років займатися проституцією. Йдеться про мешканок Полтавської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.



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Під час проведення обшуків у салоні правоохоронці вилучили чорнові записи, "прейскурант цін", грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази. Згідно з "прейскуранту" за годину своїх послуг дівчата отримували від 1000 грн. Документування вказаного кримінального провадження тривало з грудня минулого року.



В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 303 КК України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох жінок причетних до вчинення вказаного злочину.



Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Тривають невідкладні слідчі дії.



Як повідомляв УНН, у Херсоні під виглядом масажних салонів працювали два борделі.