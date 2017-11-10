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У Херсоні під виглядом масажних салонів працювали два борделі

У Херсоні під виглядом масажних салонів працювали два борделі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Херсоні правоохоронці ліквідували два масажних салони, в яких клієнтам надавалися сексуальні послуги. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Херсонській області, передає УНН.

Як зазначили у поліції, в цих салонах працювало понад 30 жінок. Вартість одного "сеансу" коштувала від 600 до 4250 гривень.

Поліцейські встановили, що свою незаконну діяльність організатори борделів розпочали з кінця минулого року. Вони широко рекламували свої послуги за допомогою реклами в Інтернеті та листівок, які розклеювали на дошках оголошень, прикріпляли до автомобілів та роздавали на вулиці чоловікам. Прийом клієнта здійснювався за попереднім записом по мобільному телефону. Послугами салонів користувалися як чоловіки, так і жінки.

При цьому прокурор Херсонської області Віталій Трегубенко у Facebook повідомив, що в одному з таких закладів у приміщенні закладу виявлено та вилучено приховані відеокамери та грошові кошти, отримані за надання відповідних послуг.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії та тривають обшуки", - додав В.Трегубенко.

Під час обшуків, як повідомили у поліції, вилучили кошти та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльності салонів. У прокуратурі Херсонської області при цьому уточнили, що під час обшуку в одному з таких масажних салонів вилучено грошові кошти загальною сумою близько 20 тис. грн. Наразі вирішується питання щодо затримання адміністратора вказаного салону.

За даними поліції, відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, кількість злочинів щодо надання секс-послуг в Києві зросла майже в чотири рази.

Українські Національні Новини

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