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В Херсоне под видом массажных салонов работали два борделя

В Херсоне под видом массажных салонов работали два борделя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Херсоне правоохранители ликвидировали два массажных салона, в которых клиентам предоставлялись сексуальные услуги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Херсонской области, передает УНН.

Как отметили в полиции, в этих салонах работало более 30 женщин. Стоимость одного "сеанса" стоила от 600 до 4250 гривен.

Полицейские установили, что свою незаконную деятельность организаторы борделей начали с конца прошлого года. Они широко рекламировали свои услуги с помощью рекламы в Интернете и листовок, которые расклеивали на досках объявлений, прикрепляли к автомобилям и раздавали на улице мужчинам. Прием клиента осуществлялся по предварительной записи по мобильному телефону. Услугами салонов пользовались как мужчины, так и женщины.

При этом прокурор Херсонской области Виталий Трегубенко в Facebook сообщил, что в одном из таких заведений в помещении заведения обнаружено и изъято скрытые видеокамеры и денежные средства, полученные за предоставление соответствующих услуг.

"Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и продолжаются обыски", - добавил В.Трегубенко.

Во время обысков, как сообщили в полиции, изъяли средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельности салонов. В прокуратуре Херсонской области при этом уточнили, что во время обыска в одном из таких массажных салонов изъяты денежные средства на общую сумму около 20 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о задержании администратора указанного салона.

По данным полиции, открыты уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, количество преступлений по предоставлению сексуальных услуг в Киеве выросла почти в четыре раза.

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