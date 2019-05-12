На Прикарпатье разоблачен секс-салон

Вчера, 11 мая, сотрудники Следственного управления (отдела детективов) ГУНП, оперативные сотрудники Управления уголовного розыска и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили место разврата в с. Микуличин, что в Яремчанском районе.

Установлено, что одна женщина помогала трем другим женщинам в возрасте от 20 до 30 лет заниматься проституцией. Речь идет о жительниц Полтавской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.



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Во время проведения обысков в салоне правоохранители изъяли черновые записи, "прейскурант цен", денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Согласно "прейскуранту" за час своих услуг девушки получали от 1000 грн. Документирования указанного уголовного производства продолжалось с декабря прошлого года.



В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух женщин причастных к совершению указанного преступления.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Продолжаются неотложные следственные действия.



Как сообщал УНН, в Херсоне под видом массажных салонов работали два борделя .