На Прикарпатье разоблачен секс-салон
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Заведение функционировало в частном доме в с. Микуличин под видом массажного салона, где женщины за денежное вознаграждение предоставляли услуги сексуального характера. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Вчера, 11 мая, сотрудники Следственного управления (отдела детективов) ГУНП, оперативные сотрудники Управления уголовного розыска и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили место разврата в с. Микуличин, что в Яремчанском районе.
Установлено, что одна женщина помогала трем другим женщинам в возрасте от 20 до 30 лет заниматься проституцией. Речь идет о жительниц Полтавской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове преступная группа организовала секс-бизнес
Во время проведения обысков в салоне правоохранители изъяли черновые записи, "прейскурант цен", денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Согласно "прейскуранту" за час своих услуг девушки получали от 1000 грн. Документирования указанного уголовного производства продолжалось с декабря прошлого года.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух женщин причастных к совершению указанного преступления.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, в Херсоне под видом массажных салонов работали два борделя .