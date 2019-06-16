В поліції назвали найпоширеніше прикриття для борделів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В Україні злочинці найчастіше для прикриття борделів обирають орендовані квартири. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України.
"Найчастіше для прикриття злочинці в якості борделів обирають орендовані квартири", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, в Україні за п’ять років було виявлено понад 1600 злочинів пов’язаних з сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті в приватному будинку під виглядом масажного салону, жінки за грошову винагороду надавали послуги сексуального характеру.
Окрім того, групу з шести осіб посадили під домашній арешт за організацію на території Києва та Київської області незаконного секс-бізнесу зі щоденним доходом у 20 тисяч гривень.