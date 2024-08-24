В полиции уточнили: оккупанты уничтожили краеведческий музей в Гуляйполе на Запорожье

В Национальной полиции уточнили, что на Запорожье российские оккупанты уничтожили краеведческий музей, пишет УНН.

Детали

«В Гуляйполе во время ночного обстрела уничтожен исторический памятник - краеведческий музей. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла», - указали в полиции в субботу.

Ранее в полиции сообщили, что «в Гуляйполе во время ночного обстрела уничтожен исторический памятник - мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно».

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