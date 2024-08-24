На Запоріжжі росіяни знищили музей-садибу родини Нестора Махна - поліція
Київ • УНН
У Гуляйполі внаслідок нічного ворожого обстрілу згорів меморіальний музей-садиба родини Нестора Махна. Російські війська також обстріляли інші населені пункти Запорізької області, пошкодивши цивільні об'єкти.
У Запорізькій області російські війська знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, повідомили у Нацполіції у суботу, пише УНН.
У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку - меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян
Деталі
23 серпня росіяни, за даними поліції, били по прифронтових населених пунктах Пологівського та Василівського районів із авіації, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, застосували безпілотні літальні апарати. В результаті дронової атаки у селі Біленьке пошкоджений інфраструктурний об’єкт та декілька будинків. Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.
Відкрито кримінальні провадження у межах ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Окупанти 306 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області24.08.24, 07:16 • 72534 перегляди