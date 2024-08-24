На Запорожье россияне уничтожили музей-усадьбу семьи Нестора Махно

В Запорожской области российские войска уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

В Гуляйполе во время ночного обстрела уничтожен исторический памятник - мемориальный музей-усадьба семьи Нестора Махно. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла. Также побиты домовладения мирного населения, хозяйственные постройки, уничтожено личное имущество граждан - сообщили в полиции.

Детали

23 августа россияне, по данным полиции, били по прифронтовым населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов из авиации, реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, применили беспилотные летательные аппараты. В результате дроновой атаки в селе Беленькое поврежден инфраструктурный объект и несколько домов. Во время обстрелов гражданские граждане не пострадали.

Открыты уголовные производства в рамках ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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