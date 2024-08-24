Оккупанты 306 раз обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
За сутки вражеские войска нанесли 6 авиаударов, запустили 132 беспилотника и совершили 168 обстрелов из РСЗО и артиллерии. Разрушены 17 объектов инфраструктуры, жертв среди мирного населения нет.
За последние сутки оккупанты 306 раз обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, было нанесено 6 вражеских авиаударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Левадному. 132 беспилотники террористов атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Дополнительно, 4 обстрела РСЗО были направлены на Гуляйполе и Роботино, а 164 артобстрела противника поразили Беленькое, Гуляйполе, Орехов, Преображенку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
Кроме того, в результате атак было зафиксировано 17 случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
На Запоріжжі буде відкрито 18 "підземних" дитсадочків, які будуть працювати обмежений час – Федоров23 августа 2024, 08:35 • 27210 просмотров