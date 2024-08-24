За последние сутки оккупанты 306 раз обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, было нанесено 6 вражеских авиаударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Левадному. 132 беспилотники террористов атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Дополнительно, 4 обстрела РСЗО были направлены на Гуляйполе и Роботино, а 164 артобстрела противника поразили Беленькое, Гуляйполе, Орехов, Преображенку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Кроме того, в результате атак было зафиксировано 17 случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

На Запоріжжі буде відкрито 18 "підземних" дитсадочків, які будуть працювати обмежений час – Федоров