Окупанти 306 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
За добу ворожі війська завдали 6 авіаударів, запустили 132 безпілотники та здійснили 168 обстрілів з РСЗВ та артилерії. Зруйновано 17 об'єктів інфраструктури, жертв серед мирного населення немає.
За останню добу окупанти 306 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, було завдано 6 ворожих авіаударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Левадному. 132 безпілотники терористів атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. Додатково, 4 обстріли РСЗВ були спрямовані на Гуляйполе та Роботине, а 164 артобстріли супротивника вразили Біленьке, Гуляйполе, Оріхів, Преображенку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
Крім того, унаслідок атак було зафіксовано 17 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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