На Запоріжжі буде відкрито 18 "підземних" дитсадочків, які будуть працювати обмежений час – Федоров

У дитячих садочках, які буде відкрито на Запоріжжі, діти зможуть перебувати не більше, ніж три години одночасно. Але має досягатися мета, коли діти спілкуються зі своїми однолітками, батьки працюють, втілюючи "економічний форпост".

Пише УНН із посиланням на повідомлення керівника Запорізької ОВА Івана Федорова у телемарафоні.

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На питання щодо того, як дитсадочки у Запоріжжі будуть функціонувати найближчим часом, голова ОВА відповів, що планується відкриття 18 установ.

За словами Федорова, усі дитячі садочки будуть в укриттях у підземеллі.

Частина з них вже відкрилася. Частина відкриється до 2-го вересня.

Він також окреслив умови роботи:

Харчувати у дитячих садочках поки не будемо, тому що розмістити та організувати кухню для дитячого садочку, безпосередньо у підземеллі, на сьогоднішніх умовах, - складно і неможливо.

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Федоров зазначив ключову мету: діти мають виховуватись у суспільстві, мають спілкуватися зі своїми однолітками, батьки мають працювати.

Коли дитина в дисадку, батьки, або родичі чи друзі можуть перекривати цей час, хтось відведе, а хтось забере. Батьки зможуть працювати на підприємствах та робити "економічний форпост".