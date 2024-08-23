На Запорожье будет открыто 18 «подземных» детсадов, которые будут работать ограниченное время - Федоров
Киев • УНН
В Запорожье планируют открыть 18 детсадов в укрытиях. Дети смогут находиться там не более 3 часов, без питания, чтобы родители могли работать и поддерживать «экономический форпост».
В детских садах, которые будут открыты в Запорожье, дети смогут находиться не более трех часов одновременно. Но должна достигаться цель - дети общаются со своими сверстниками, родители работают, воплощая «экономический форпост».
Пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова в телемарафоне.
Детали
На вопрос о том, как детсады в Запорожье будут функционировать в ближайшее время, председатель ОВА ответил, что планируется открытие 18 учреждений.
По словам Федорова, все детские сады будут в укрытиях в подземелье.
Часть из них уже открылась. Часть откроется до 2-го сентября.
Он также очертил условия работы:
Питаться в детских садах пока не будем, потому что разместить и организовать кухню для детского сада непосредственно в подземелье на сегодняшних условиях, - сложно и невозможно.
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Федоров отметил ключевую цель: дети должны воспитываться в обществе, должны общаться со своими сверстниками, родители должны работать.
Когда ребенок в садике, родители, или родственники или друзья могут перекрывать это время, кто-то отведет, а кто-то заберет. Родители смогут работать на предприятиях и делать «экономический форпост».
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