На Запорожье будет открыто 18 «подземных» детсадов, которые будут работать ограниченное время - Федоров

В детских садах, которые будут открыты в Запорожье, дети смогут находиться не более трех часов одновременно. Но должна достигаться цель - дети общаются со своими сверстниками, родители работают, воплощая «экономический форпост».

Пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова в телемарафоне.

Детали

На вопрос о том, как детсады в Запорожье будут функционировать в ближайшее время, председатель ОВА ответил, что планируется открытие 18 учреждений.

По словам Федорова, все детские сады будут в укрытиях в подземелье.

Часть из них уже открылась. Часть откроется до 2-го сентября. - отметил председатель ОВА.

Он также очертил условия работы:

Питаться в детских садах пока не будем, потому что разместить и организовать кухню для детского сада непосредственно в подземелье на сегодняшних условиях, - сложно и невозможно.

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Федоров отметил ключевую цель: дети должны воспитываться в обществе, должны общаться со своими сверстниками, родители должны работать.

Когда ребенок в садике, родители, или родственники или друзья могут перекрывать это время, кто-то отведет, а кто-то заберет. Родители смогут работать на предприятиях и делать «экономический форпост». - сказал руководитель Запорожской ОГА.

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