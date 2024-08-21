Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

В рамках подготовки к новому учебному году практически во всех учебных заведениях Броваров завершается обустройство укрытий. Речь идет как о капитальных ремонтных работах, так и об обновлении различных сетей, замене дверей, установке систем оповещения. Об этом рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Для нас самое главное, чтобы школьники и воспитанники детских садов чувствовали себя в безопасности во время учебного процесса. Понятно, что как и в классах, игровых комнатах, столовых, спортзалах, так и в укрытиях дети должны чувствовать себя комфортно. Именно поэтому после последнего звонка мы приступили к различным работам. В частности, в лицеях №10 и №11 сделаны капитальные ремонты укрытий, в лицее №5 - капитальный ремонт дополнительного помещения укрытия. В укрытиях других лицеев заменяются и обновляются электросети, вентеляционные системы, системы оповещения, обустраиваются входы в укрытия. Так же были проведены текущие ремонты укрытий в большинстве детских садов громады - рассказал Игорь Сапожко.

Напомним

В Броварском лицее №1 недавно открыли современное противорадиационное укрытие. Оно рассчитано на 250 человек, оборудовано всем необходимым: есть генератор, санитарные узлы, медицинский блок, комната для хранения продуктов, созданы запасы воды, установлена современная вентиляционная система. Также объект адаптирован для использования лицами с инвалидностью.

Дополнительно

В учебных заведениях проводятся работы по усилению мер энергосбережения.

"В детских садах "Калинка", "Дывосвит" лицеях №3, №10, по состоянию на начало августа, уже завершены работы по утеплению перекрытий чердаков. Кроме этого, в этих двух ДОУ и лицее №3 также будут проведены работы по утеплению фасадов, модернизации систем регулирования теплового потока, установка солнечных электростанций мощностью 10 кВт. В детском саду "Капитошка" установлена система автоматического регулирования теплового потока с системой диспетчеризации и удаленного управления", - сообщил Игорь Сапожко.

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