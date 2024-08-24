У поліції уточнили: окупанти знищили краєзнавчий музей у Гуляйполі на Запоріжжі
Київ • УНН
На Запоріжжі під час нічного обстрілу російські війська зруйнували історичну пам'ятку - краєзнавчий музей у Гуляйполі. Будівля повністю згоріла внаслідок влучання снаряду.
У Національній поліції уточнили, що на Запоріжжі російські окупанти знищили краєзнавчий музей, пише УНН.
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"У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку - краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент", - вказали у поліції у суботу.
Раніше у поліції повідомили, що "у Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку - меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна".
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