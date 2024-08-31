В Покровске вражеская ракета попала в отель "Дружба", который уже был атакован год назад
Киев • УНН
Оккупанты выпустили 4 ракеты С-300 по Покровску, две из которых попали в инфраструктурные объекты. Среди них - неработающий отель «Дружба», который уже был атакован год назад. Повреждены также жилые дома.
российские войска в ночь на 31 августа попали 4 ракетами С-300 по Покровску Донецкой области, два из которых попали в инфраструктурный и промышленный объекты, в частности в неработающий отель "Дружба". Об этом сообщили в субботу в Покровской ГВА, передает УНН.
Сегодня около 3 часов ночи Покровск в очередной раз попал под вражеский обстрел. Оккупанты выпустили по городу 4 ракеты, 2 из которых попали в инфраструктурный и промышленный объекты. Один из них отель "Дружба", в который год назад попала российская ракета
Как сообщается, с августа прошлого года отель "Дружба" не работает и не принимает посетителей.
Из-за взрывной волны значительные повреждения получили и жилые многоэтажки города.
В контактный центр уже поступило около 30 обращений от покровчан по ликвидации последствий обстрела.
На месте работают экстренные службы и местные коммунальщики. Работы продолжаются.
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