У Покровську ворожа ракета влучила у готель "Дружба", який вже був атакований рік тому
Київ • УНН
Окупанти випустили 4 ракети С-300 по Покровську, дві з яких влучили в інфраструктурні об'єкти. Серед них - непрацюючий готель "Дружба", який вже був атакований рік тому. Пошкоджено також житлові будинки.
російські війська у ніч на 31 серпня поцілили 4 ракетами С-300 по Покровську Донецької області, два з яких влучили в інфраструктурний та промисловий обʼєкти, зокрема у непрацюючий готель "Дружба". Про це повідомили у суботу у Покровській МВА, передає УНН.
Сьогодні близько о 3 години ночі Покровськ в черговий раз потрапив під ворожий обстріл. Окупанти випустили по місту 4 ракети, 2 з яких влучили в інфраструктурний та промисловий обʼєкти. Один з них-готель "Дружба", в який рік тому поцілила російська ракета
Як повідомляється, з серпня минулого року готель "Дружба" не працює та не приймає відвідувачів.
Через вибухову хвилю значних пошкоджень зазнали і житлові багатоповерхівки міста.
До контактного центру вже надійшло близько 30 звернень від покровчан щодо ліквідації наслідків обстрілу.
На місці працюють екстрені служби та місцеві комунальники. Роботи тривають.
Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру31.08.24, 13:57 • 33755 переглядiв