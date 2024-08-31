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У Покровську ворожа ракета влучила у готель "Дружба", який вже був атакований рік тому

У Покровську ворожа ракета влучила у готель "Дружба", який вже був атакований рік тому

Київ • УНН

 • 32803 перегляди

Окупанти випустили 4 ракети С-300 по Покровську, дві з яких влучили в інфраструктурні об'єкти. Серед них - непрацюючий готель "Дружба", який вже був атакований рік тому. Пошкоджено також житлові будинки.

російські війська у ніч на 31 серпня поцілили 4 ракетами С-300 по Покровську Донецької області, два з яких влучили в інфраструктурний та промисловий обʼєкти, зокрема у непрацюючий готель "Дружба". Про це повідомили у суботу у Покровській МВА, передає УНН.

Сьогодні близько о 3 години ночі Покровськ в черговий раз потрапив під ворожий обстріл. Окупанти випустили по місту 4 ракети, 2 з яких влучили в інфраструктурний та промисловий обʼєкти. Один з них-готель "Дружба", в який рік тому поцілила російська ракета

- йдеться у повідомленні МВА.

Як повідомляється, з серпня минулого року готель "Дружба" не працює та не приймає відвідувачів.

Через вибухову хвилю значних пошкоджень зазнали і житлові багатоповерхівки міста.

До контактного центру вже надійшло близько 30 звернень від покровчан щодо ліквідації наслідків обстрілу.

На місці працюють екстрені служби та місцеві комунальники. Роботи тривають.

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру31.08.24, 13:57 • 33755 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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