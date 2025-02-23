В Покровске неизвестные ограбили осквернили храм: что исчезло и какие последствия

В Покровске ограбили и осквернили храм Святителя Николая. Об этом сообщает Украинская православная церковь, передает УНН.

Детали

Ночью 22 февраля 2025 года в Покровске неизвестные лица совершили надругательство над местным храмом, носящим имя святителя Николая Чудотворца. По данным пресс-службы Покровского викариатства, злоумышленники взломали двери, похитили церковную утварь, в частности подсвечники и колокола, а также нанесли значительные повреждения алтарю.

Это нападение стало уже вторым за последние дни: ранее подобное ограбление и акт вандализма было совершено в отношении храма святого мученика Виктора Халкидонского в соседнем Мирнограде.

Местная церковная община выразила обеспокоенность по поводу роста количества нападений на святыни и призвала правоохранителей как можно быстрее найти виновных.

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