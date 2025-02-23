У Покровську невідомі пограбували осквернили храм: що зникло та які наслідки

У Покровську пограбували та осквернили храм Святителя Миколая. Про це повідомляє Українська православна церква, передає УНН.

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Уночі 22 лютого 2025 року в Покровську невідомі особи вчинили наругу над місцевим храмом, що носить ім’я святителя Миколая Чудотворця. За даними пресслужби Покровського вікаріатства, зловмисники зламали двері, викрали церковне начиння, зокрема підсвічники та дзвони, а також завдали значних ушкоджень вівтарю.

Цей напад став уже другим за останні дні: раніше подібне пограбування та акт вандалізму було скоєно щодо храму святого мученика Віктора Халкідонського в сусідньому Мирнограді.

Місцева церковна громада висловила занепокоєння з приводу зростання кількості нападів на святині та закликала правоохоронців якнайшвидше знайти винних.

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