У чоловічому монастирі в Одесі через блискавку загорівся купол храму
Київ • УНН
У чоловічому монастирі в Одесі загорівся купол храму через удар блискавки. Пожежники швидко ліквідували загоряння площею 20 кв. м, запобігши поширенню вогню на всю будівлю. Постраждалих немає.
У чоловічому монастирі в Одесі загорівся купол храму через удар блискавки. Пожежники швидко ліквідували загоряння площею 20 кв. м, запобігши поширенню вогню на всю будівлю. Постраждалих немає, повідомили у ГУ ДСНС в Одеській області, пише УНН.
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"Сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загорання куполу храму чоловічого монастиря. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту", - ідеться у повідомленні у Facebook.
Вогнеборці, як вказано, встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю. "Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", - зазначили у ДСНС.
"Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки", - повідомили у ДСНС.
Пожежа сталася в офісній будівлі біля ТРЦ у Києві21.08.24, 09:05 • 22123 перегляди