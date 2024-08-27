В мужском монастыре в Одессе из-за молнии загорелся купол храма
Киев • УНН
В мужском монастыре в Одессе загорелся купол храма из-за удара молнии. Пожарные быстро ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м, предотвратив распространение огня на все здание. Пострадавших нет.
В мужском монастыре в Одессе загорелся купол храма из-за удара молнии. Пожарные быстро ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м, предотвратив распространение огня на все здание. Пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром в городе Одессе, по улице Небесной сотни, возникло возгорание купола храма мужского монастыря. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта", - говорится в сообщении в Facebook.
Пожарные, как указано, установили автоколенчатый подъемник, с которого удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 кв. м, и предотвратить распространение огня на все здание. "Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - отметили в ГСЧС.
"Вероятная причина пожара - попадание молнии", - сообщили в ГСЧС.
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