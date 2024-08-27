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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мужском монастыре в Одессе из-за молнии загорелся купол храма

В мужском монастыре в Одессе из-за молнии загорелся купол храма

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 12:30  •  3702 просмотра

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В мужском монастыре в Одессе загорелся купол храма из-за удара молнии. Пожарные быстро ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м, предотвратив распространение огня на все здание. Пострадавших нет.

В мужском монастыре в Одессе загорелся купол храма из-за удара молнии. Пожарные быстро ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м, предотвратив распространение огня на все здание. Пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром в городе Одессе, по улице Небесной сотни, возникло возгорание купола храма мужского монастыря. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта", - говорится в сообщении в Facebook.

Пожарные, как указано, установили автоколенчатый подъемник, с которого удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 кв. м, и предотвратить распространение огня на все здание. "Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - отметили в ГСЧС.

"Вероятная причина пожара - попадание молнии", - сообщили в ГСЧС.

Пожежа сталася в офісній будівлі біля ТРЦ у Києві21 августа 2024, 06:05 • 21611 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
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