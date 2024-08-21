Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

В столице возле ТРЦ «Городок» произошло возгорание шестиэтажного офисного здания. Предварительно, пострадавших нет. Спасатели деблокировали двух человек из лифтовой кабины. Об этом журналисту УНН сообщил спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров.

Детали

Отвечая на вопрос, действительно ли в Киеве произошел пожар в ТРЦ «Городок», Петров ответил, что произошло возгорание шестиэтажного офисного здания.

«На втором этаже произошло возгорание. Ликвидирован пожар в 8:09 на площади 40 кв. м, предварительно, пострадавших нет. Спасатели деблокировали двух человек из лифтовой кабины и вывели их на свежий воздух», - сказал Петров.

Причина возгорания пока неизвестна.

Дополнение

Ранее в столичных Telegram-каналах сообщалось, что якобы пылает торговый центр «Gorodok Gallery».

Напомним,

Вчера, 20 августа, ночью в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами.