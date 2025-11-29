В Покровске идет ликвидация врага в городской застройке, в Мирнограде – на подступах, организуются дополнительные логистические пути – группировка "Восток"

$42.190.00
48.870.00
ukenru
08:59 • 1080 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 5130 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 19164 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 30887 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 32337 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 36559 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 50422 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29482 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22226 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 47355 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры28 ноября, 23:52 • 13695 просмотра
Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist29 ноября, 01:02 • 5442 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ29 ноября, 01:37 • 13352 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto29 ноября, 03:02 • 16135 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 13009 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 50429 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 38788 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 47360 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 45692 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 50910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Бровары
Германия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 29931 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 47751 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 67537 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 99548 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 114230 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

В Покровске идет ликвидация врага в городской застройке, в Мирнограде – на подступах, организуются дополнительные логистические пути – группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. На Покровском направлении Силы обороны остановили 82 штурмовых действия агрессора, обезвредив 86 оккупантов.

В Покровске идет ликвидация врага в городской застройке, в Мирнограде – на подступах, организуются дополнительные логистические пути – группировка "Восток"

В Покровске продолжается ликвидация врага в городской застройке, в Мирнограде оккупантов ликвидируют на подступах, организуются дополнительные логистические пути, сообщила группировка войск "Восток" в субботу в Facebook, пишет УНН.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым

- указали в группировке войск "Восток" на 10 часов 29 ноября.

На Покровском направлении, как сообщается, за прошедшие сутки украинские защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - вчера на этом направлении обезврежено 86 оккупантов, из них 70 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильной техники, семь беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава оккупантов. Также значительно повреждены четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники", - говорится в сообщении.

На фронте зафиксировано 311 боевых столкновений за сутки: детали Генштаба ВСУ29.11.25, 09:02 • 1900 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград