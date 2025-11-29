В Покровске идет ликвидация врага в городской застройке, в Мирнограде – на подступах, организуются дополнительные логистические пути – группировка "Восток"

В Покровске продолжается ликвидация врага в городской застройке, в Мирнограде оккупантов ликвидируют на подступах, организуются дополнительные логистические пути, сообщила группировка войск "Восток" в субботу в Facebook, пишет УНН.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым - указали в группировке войск "Восток" на 10 часов 29 ноября.

На Покровском направлении, как сообщается, за прошедшие сутки украинские защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - вчера на этом направлении обезврежено 86 оккупантов, из них 70 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильной техники, семь беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава оккупантов. Также значительно повреждены четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники", - говорится в сообщении.

