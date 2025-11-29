У Покровську йде ліквідація ворога у міській забудові, у Мирнограді - на підступах, організовуються додаткові логістичні шляхи - угруповання "Схід"

У Покровську триває ліквідація ворога у міській забудові, у Мирнограді окупантів ліквідовують на підступах, організовуються додаткові логістичні шляхи, повідомило угруповання військ "Схід" у суботу у Facebook, пише УНН.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним - вказали в угрупованні військ "Схід" на 10 годину 29 листопада.

На Покровському напрямку, як повідомляється, минулої доби українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - вчора на цьому напрямку знешкоджено 86 окупантів, із них 70 - безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільної техніки, сім безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу окупантів. Також значно пошкоджено чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки", - ідеться у повідомленні.

