08:59 • 952 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 4910 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 19060 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 30784 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 32268 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 36522 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 50354 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29474 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22217 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 47312 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Меню
У Покровську йде ліквідація ворога у міській забудові, у Мирнограді - на підступах, організовуються додаткові логістичні шляхи - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 82 штурмові дії агресора, знешкодивши 86 окупантів.

У Покровську йде ліквідація ворога у міській забудові, у Мирнограді - на підступах, організовуються додаткові логістичні шляхи - угруповання "Схід"

У Покровську триває ліквідація ворога у міській забудові, у Мирнограді окупантів ліквідовують на підступах, організовуються додаткові логістичні шляхи, повідомило угруповання військ "Схід" у суботу у Facebook, пише УНН.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним

- вказали в угрупованні військ "Схід" на 10 годину 29 листопада.

На Покровському напрямку, як повідомляється, минулої доби українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора. 

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - вчора на цьому напрямку знешкоджено 86 окупантів, із них 70 - безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільної техніки, сім безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу окупантів. Також значно пошкоджено чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки", - ідеться у повідомленні.

На фронті зафіксовано 311 бойових зіткнень за добу: деталі Генштабу ЗСУ29.11.25, 09:02 • 1892 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград