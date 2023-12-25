В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Член Высшего совета правосудия, первая в истории Украины женщина-судья Елена Ковбий, которая взяла в руки оружие и пошла защищать украинскую землю от российских оккупантов, рассказала в эксклюзивном интервью УНН о своем опыте службы в Бахмуте, почему вернулась туда во второй раз и планирует ли снова вернуться на фронт.

Первое впечатление - растерянность. Мы заехали в зону боевых действий первыми и нас завезли сразу на позиции. Во-первых, Донецкая область - это сразу броня, каска. Мы думали нас в штаб повезут, потому что в микроавтобусе были все штабные офицеры. Нас завозят на позицию, а позиция, чтобы вы понимали, это "три зеленых дерева" и все. Дальше поле и враг. И в эту посадку заезжают белый бус и автобус "Неоплан". Подходит ко мне водитель "Неоплана" и спрашивает, что ему делать. Я говорю: ну не знаю, как минимум ехать и желательно быстро. Кроме того, на эти позиции заехали инженеры батальона, а это значит, что с ними полностью весь боекомплект батальона - рассказала Ковбий.

По ее словам, когда они оказались на позициях под Бахмутом, им пришлось копать себе укрытия. Эти укрытия военные, которые уже стояли на позиции, назвали "норками". "У меня была похожа на могилу", - вспоминает Ковбой.

"В первый день наш комбат, как настоящий командир, выехал на позиции, которые должна была занять одна из наших рот. И подорвался на растяжке, получил очень тяжелое ранение, его эвакуировали. Мы в шоке - первый день в зоне (боевых действий - ред.), а мы без комбата. Батальон еще полностью не зашел, зашла одна рота, а комбата уже нет - он в больнице, и мы не знаем, что делать", - отметила Ковбий.

Она добавила, что их штаб в то время базировался в Доме творчества для детей и юношества, и спать приходилось в подвале. Ковбой отметила, что кроме нее была еще одна женщина-военная, но гендерная разница на фронте не ощущалась.

Рассказывая о том, почему она решила во второй раз отправиться на фронт в Бахмут Ковбой отметила, что понимала, что будет нужна там батальону.

"Я же еще служила, был боевой приказ, хотя комбат все же спросил, пойду ли я с батальоном. Я ему сказала, что я же там вам нужна, он ответил, что да", - пояснила Ковбой.

Она добавила, что второй раз пребывание в Бахмуте было сложнее, ведь это уже были не позиционные бои, а бои в городе. Ковбий рассказала, что занимала должность начальника гражданско-военного сотрудничества, сначала была в.и.о., а после присвоения офицерского звания была уже без приставки в.и.о., а еще временно исполняла обязанности юриста батальона.

В зоне боевых действий ее основной задачей была работа по погибшим и пропавшим без вести. То есть полностью все оформление документов, первичный осмотр тел. По ее словам, психологически справиться с такой работой ей помог судейский опыт. Ковбий также отметила, что при необходимости готова снова вернуться на фронт.

"В июле я уволилась из армии, я офицер запаса, если будет совсем край - пойду не задумываясь. Хотя я понимаю - у нас сейчас из 21 члена согласно закону - только 17 человек в ВСП и это критично", - отметила Ковбий