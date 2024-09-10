В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

С 11 сентября в переходе между станциями столичного метро "Майдан Независимости" - "Крещатик" начнут поочередный капремонт эскалаторов, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

"11 сентября в переходе между станциями "Майдан Независимости" - "Крещатик" начнется поочередный капитальный ремонт эскалаторов", - сообщает КГГА со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

Плановый ремонт, как указано, начнется на эскалаторе № 4, работающем на подъем, и продлится ориентировочно до 22 октября. Последний раз этот эскалатор, как сообщается, капитально ремонтировали в 2014 году.

Справочно

По итогам 2023 года, по данным метро, общие перевозки пассажиров в столичной подземке достигли более 232 миллионов. В 2022 году - 162 миллиона. Традиционно больше всего поездок совершают пассажиры "красной" линии. За ней "синяя" линия, а наименее загруженной остается "зеленая" линия.