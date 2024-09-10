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У переході між станціями метро у центрі Києва виводять в ремонт ескалатор

У переході між станціями метро у центрі Києва виводять в ремонт ескалатор

Київ • УНН

 • 22464 перегляди

З 11 вересня до 22 жовтня триватиме капітальний ремонт ескалатора №4 у переході між станціями метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Це перший капремонт цього ескалатора з 2014 року.

З 11 вересня в переході між станціями столичного метро "Майдан Незалежності" - "Хрещатик" розпочнуть почерговий капремонт ескалаторів, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.

Деталі

"11 вересня в переході між станціями "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" розпочнеться почерговий капітальний ремонт ескалаторів", - повідомляє КМДА з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".

Плановий ремонт, як вказано, розпочнеться на ескалаторі № 4, що працює на підйом, та триватиме орієнтовно до 22 жовтня. Востаннє цей ескалатор, як повідомляється, капітально ремонтували у 2014 році.

Довідково

За підсумками 2023 року, за даними метро, загальні перевезення пасажирів у столичній підземці сягнули більше ніж 232 мільйона. У 2022 році – 162 мільйона. Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири "червоної" лінії. За нею "синя" лінія, а найменш завантаженою лишається "зелена" лінія.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Київ

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