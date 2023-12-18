В Пентагоне заявили, что до конца года США исчерпают все деньги для военной помощи Украине

До 30 декабря 2023 года у Министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, которое Вашингтон передал Украине. Об этом со ссылкой на контролера Пентагона Майкл МакКорд сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Издание уточняет, что фактически Пентагон впервые указал точную дату, когда он исчерпает свои средства на помощь Украине, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

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Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят те, что были изъяты из запасов и отправлены в Украину - сказал Майкл МакКорд.

По его словам, как только эти средства будут выделены, Министерство исчерпает доступное ему финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины.

МакКорд заявил об этом в письме лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям. Письмо должно ускорить решение Конгресса США по одобрению более чем 60 миллиардов долларов, которые президент Джо Байден запросил для помощи Украине.

Дополнение

Посол США в Украине Оксана Маркарова сообщила, что американский бюджет почти исчерпал средства на поддержку Украины, и на новое вооружение осталось лишь 1 миллиард долларов. Киев продолжает искать дальнейшей помощи от Конгресса.

Напомним,

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год, в котором предусматривается предоставить Украине помощь в размере 800 миллионов долларов.

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