Зеленский и Байден обсудили укрепление ПВО и, как разрушить российскую логистику
Киев • УНН
Президенты Зеленский и Байден обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и подрыв российской логистики. Также Байден пообещал выделить 200 миллионов долларов помощи для Украины.
Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили, то каким образом укрепить ПВО и как разрушить российскую логистику на украинской земле. Об этом сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.
Сегодня Байден и я говорили о том, каким образом укрепить нашу ПВО, как разрушить российскую логистику на нашей земле. Господин президент, спасибо вам большое за вашу поддержку в этих сферах.
Детали
Президент выразил надежду, что Украина сможет разрушить воздушное доминирование России в украинском небе.
"Это наши планы на следующий год, потому что тот, кто контролирует воздух, контролирует продолжительность войны", - отметил Зеленский.
Дополнение
Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.
Зеленский и Байден обсудили укрепление ПВО и, как разрушить российскую логистику
Президенты Зеленский и Байден обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и подрыв российской логистики. Также Байден пообещал выделить 200 миллионов долларов помощи для Украины.
Украинские военные сбили российский БПЛА в Хмельницкой области
Украинская противовоздушная оборона сбила российский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области 12 декабря, без жертв и повреждений.
Моя команда работает с демократами и республиканцами для достижения компромисса: Байден об иммиграционной системе
Президент Байден работает над реформированием иммиграционной системы США, стремясь достичь двухпартийного компромисса в Конгрессе, сохраняя при этом поддержку Украины.
Польша: правительство Туска получило вотум доверия
Оппозиционное правительство Дональда Туска получило вотум доверия в Сейме. Приведение Туска и его кабинета к присяге президентом Дудой назначено на 9 утра в среду.
Атака вражеских дронов на Одесскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
Российские беспилотники атаковали Одесскую область, ранив двух человек и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
В Харькове в бассейне утонул шестилетний мальчик, владелице развлекательного комплекса объявили подозрение
Шестилетний мальчик утонул в харьковском бассейне из-за халатности владелицы, которая не обеспечила спасателя возле воды. Владелице бассейна грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Более трёх сотен человек пострадали из-за гололёда в ростове-на-дону, местные власти не распорядились обработать дороги
333 человека, в том числе 71 ребенок, пострадали из-за сильного гололеда в Ростове-на-Дону, школы перешли на дистанционную работу или перенесли занятия.
Украина стремится получить статус ассоциированного наблюдателя в СПК - МИД
Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя в СПК, с целью укрепления экономических, социальных и культурных связей на основе общих ценностей ООН.
Украина призывает Латвию продолжить программу реабилитации украинских военных
Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк поблагодарила Латвию за помощь в реабилитации украинских солдат и попросила продолжить программу, подчеркнув ее успешность и необходимость психологической помощи детям, пострадавшим от войны. Латвия заверила в продолжении медицинской поддержки, включая передачу Украине автомобилей скорой помощи.
Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины: Байден на встрече с Зеленским
Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины, чтобы оставить путина без "большого рождественского подарка".