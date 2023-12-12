Зеленский и Байден обсудили укрепление ПВО и, как разрушить российскую логистику

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили, то каким образом укрепить ПВО и как разрушить российскую логистику на украинской земле. Об этом сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.

Сегодня Байден и я говорили о том, каким образом укрепить нашу ПВО, как разрушить российскую логистику на нашей земле. Господин президент, спасибо вам большое за вашу поддержку в этих сферах. - сказал Зеленский.

Детали

Президент выразил надежду, что Украина сможет разрушить воздушное доминирование России в украинском небе.

"Это наши планы на следующий год, потому что тот, кто контролирует воздух, контролирует продолжительность войны", - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.