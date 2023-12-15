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Посол США призвала принять дополнительный пакет помощи Украине как можно быстрее

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 16:25  •  20807 просмотра

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По словам Бриджит Бринк, Украина достигла значительных успехов таких как вытеснение черноморского флота или создание гуманитарного коридора.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в эфире СNN отметила, что поддержка Украины влияет и на безопасность США, поэтому необходимо принять дополнительный пакет помощи как можно быстрее, передает УНН.

Мое послание ко всем заключается в том, что крайне важно, чтобы дополнительный пакет для Украины был принят как можно скорее. Это срочно. Крайне важно защитить и удержать достижения, которых украинцы достигли к этому времени. А также защитить нашу собственную национальную безопасность 

- сказала Бриджит Бринк.

Детали

По словам Бриджит Бринк, Украина достигла значительных успехов таких как вытеснение черноморского флота или создание гуманитарного коридора. "Хочу сказать, что это также важно для нашей собственной вынужденной защиты и безопасности команды дипломатов, которые мужественно поддерживают Украину на местах", - добавила посол и отметила, что чтобы и в дальнейшем достигать успехов Украине нужно оружие.

Напомним

12 декабря Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. 

Через час после встречи в Белом доме по Украине были запущены баллистические ракеты.

"Украинцы сбили 10 ракет из 10 выпущенных и смогли защитить столицу. Мы должны помочь им продолжать это делать", - подчеркнула Бриджит Бринк.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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