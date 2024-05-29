В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

Комитет ПАСЕ согласовал решение о финансовой помощи украинцам, которые вернутся жить в Украину после окончания боевых действий, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Только что комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину! То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран. Это очень важное решение! - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, норма была добавлена в большой доклад, который готовят в миграционном комитете ПАСЕ по Украине.

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