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У ПАРЄ погодили рішення про виплати українцям для повернення додому

У ПАРЄ погодили рішення про виплати українцям для повернення додому

Київ • УНН

 • 47962 перегляди

Міграційний комітет ПАРЄ погодився надати фінансову допомогу українцям, які повернуться жити в Україну після закінчення військових дій, в рамках більш масштабної доповіді, яка готується для України.

Комітет ПАРЄ погодив рішення про фінансову допомогу українцям, які повернуться жити в Україну після закінчення бойових дій, повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну! Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн. Це дуже важливе рішення!

- написав Гончаренко у Telegram.

З його слів, норма була додана в велику доповідь, яку готують в міграційному комітеті ПАРЄ по Україні.

Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф та елементом політики геноциду 28.05.24, 16:32 • 18707 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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