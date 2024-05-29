У ПАРЄ погодили рішення про виплати українцям для повернення додому
Київ • УНН
Міграційний комітет ПАРЄ погодився надати фінансову допомогу українцям, які повернуться жити в Україну після закінчення військових дій, в рамках більш масштабної доповіді, яка готується для України.
Комітет ПАРЄ погодив рішення про фінансову допомогу українцям, які повернуться жити в Україну після закінчення бойових дій, повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну! Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн. Це дуже важливе рішення!
З його слів, норма була додана в велику доповідь, яку готують в міграційному комітеті ПАРЄ по Україні.
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